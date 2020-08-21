21.08.2020

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Nokia представила TV-приставку Media Streamer

Nokia Media Streamer

Компания Nokia представила телевизионную приставку Media Streamer, которая работает под управлением операционной системы Android 9 TV.

Nokia Media Streamer может транслировать контент разрешением Full HD. Новинка получила четырехъядерный процессор с графикой Mali-450 и оснащена 1 Gb оперативной памятью и 8 Gb флэш-памятью. Приставка может воспроизводить контент 1080p @ 60 fps и поддерживает технологию объемного звучания Dolby Audio. К телевизору устройство подключается по кабелю HDMI 2.0, за питание отвечает порт USB.

Она также поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi 802.11ac. Пульт дистанционного управления получил выделенные кнопки для быстрого запуска Netflix и Zee5, а также Google Assistant для голосового управления телевизором. Кроме того, контент на ТВ можно транслировать с других гаджетов через Chromecast, Miracast, DLNA или AirPlay.

Стоимость Nokia Media Streamer составляет 46 долларов. Продажи начнутся в Индии 28 августа.

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