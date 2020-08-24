Nokia показала новые кнопочные телефоны

Компания HMD Global из-за пандемии COVID-19 отложила несколько запусков новых устройств, но теперь она готова представить новые смартфоны и кнопочные телефоны под брендом Nokia.

Опубликованы изображения новых кнопочных телефонов с возможностью подключения к сети 4G, презентация которых ожидается 25 августа в Индии.

В списке присутствует обновленный Nokia 215, который вероятно выйдет под названиями Nokia 215 (2020) или Nokia 215 4G. Он станет самым доступным телефоном с поддержкой 4G в каталоге устройств Nokia Mobile, но в нем отсутствует камера.

Ожидается модель Nokia 225, который будет поддерживать приложения YouTube и Facebook.

Название третьей модели телефона не сообщается, но известно, что он проходит под кодовым названием Nokia Leo Basic. Устройство будет поддерживать WhatsApp и Facebook, есть специальная кнопка на боковой стороне телефона для запуска голосового помощника Google Assistant.