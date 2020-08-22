22.08.2020

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяТехнологииАвтомобилиNIO запустила услугу по аренде аккумулятора для электромобиля

NIO запустила услугу по аренде аккумулятора для электромобиля

NIO

Китайский производитель электромобилей компания NIO запустила услугу по аренде аккумулятора для электромобиля (BaaS, Battery as a Service). Это снизило цены на новые электромобили NIO примерно на 10 тыс. долларов. Вследствие этого электромобили станут более доступными.

Электромобили NIO с 20 августа продаются как с тяговыми аккумуляторами, так и без них. Субсидии при покупке электромобилей без аккумуляторов и другие льготы сохраняются в полном объеме.

При выборе электромобиля NIO без аккумулятора в его составе, владелец получает полноценный электромобиль, но аккумулятор передается на баланс компании Wuhan Weineng Battery Asset Co. Ежемесячный взнос за аренду аккумулятора в базовой комплектации на 70 кВт·ч составляет около 140 долларов. На арендованный аккумулятор сохраняются все обычные бонусы, включая гарантию, учет степени износа (что влияет на выплаты) и возможность модернизации на более новый или более емкий.

ТЕГИ:
LG заменила окна вагонов китайского метро прозрачными OLED-дисплеями
Новости по теме
События
В Нидерландах открылась уникальн
Автомобили
Hyundai выделила IONIQ в отдельн
Автомобили
BMW предложит полностью электрич
Оформление подписки
Оформить подписку на журнал InfoCity вы можете заполнив приведенную
ниже форму. Стоимость одного выпуска — 2 маната.
Ваше имя
Адрес доставки журнала и номер телефона для контактов
Число месяцев подписки
Благодарим вас за подписку!