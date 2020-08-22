Китайский производитель электромобилей компания NIO запустила услугу по аренде аккумулятора для электромобиля (BaaS, Battery as a Service). Это снизило цены на новые электромобили NIO примерно на 10 тыс. долларов. Вследствие этого электромобили станут более доступными.

Электромобили NIO с 20 августа продаются как с тяговыми аккумуляторами, так и без них. Субсидии при покупке электромобилей без аккумуляторов и другие льготы сохраняются в полном объеме.

При выборе электромобиля NIO без аккумулятора в его составе, владелец получает полноценный электромобиль, но аккумулятор передается на баланс компании Wuhan Weineng Battery Asset Co. Ежемесячный взнос за аренду аккумулятора в базовой комплектации на 70 кВт·ч составляет около 140 долларов. На арендованный аккумулятор сохраняются все обычные бонусы, включая гарантию, учет степени износа (что влияет на выплаты) и возможность модернизации на более новый или более емкий.