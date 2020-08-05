Netflix выпустит документальный сериал о «золотом веке» видеоигр

Netflix покажет документальный цикл High Score о «золотом веке» видеоигр, об этом сервис объявил в пресс-релизе.

Согласно описанию, мини-сериал из шести эпизодов концентрируется на играх конца 20 века.

В центре сюжета — изобретательность компьютерных пионеров и гейм-дизайнеров со всего мира, создавших культовые миры Space Invaders, Final Fantasy, Street Fighter II, Mortal Kombat, Sonic the Hedgehog, Pac-Man и Doom.

В High Score также будут интервью с разработчиками и создателями популярных серий, включая художника Ёситака Амано, который работал над дизайном персонажей в серии Final Fantasy.

Остальные детали пока держатся в секрете, ожидается, что Netflix скоро представит трейлер проекта.

Кроме того, 7 сентября выйдет документальный фильм об истории PlayStation. В нем будут интервью с известными разработчиками и руководителями, в том числе с Хидео Кодзимой, Марком Церни и Синдзи Миками.