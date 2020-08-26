Начался прием заявок для участия в Инновационной премии Азербайджана

Начался прием заявок для желающих выиграть Инновационную премию Азербайджана, учрежденную с целью поддержки игроков локальной экосистемы. В целом, процесс направлен на вхождение страны в число ведущих государств в глобальной инновационной экосистеме под девизом «Инновационный Азербайджан».

Состав функционирующего на общественных началах Организационного комитета Инновационной премии, проводимой второй раз, утверждается центральным органом исполнительной власти — Министерством транспорта, связи и высоких технологий.

В проекте учитывается каждый участник экосистемы с использованием подхода Quad-Helix, основанного на принципе «государство — академия — бизнес — общество». Так, успешные инициативы, реализованные игроками, оцениваются независимыми членами жюри прозрачно, беспристрастно, без коммерческого интереса.

В рамках проекта будут награждены наиболее инициативные, активные компании, проекты и лица в сфере инновационной деятельности за 2019-2020 годы.

В Инновационную премию Азербайджана, проводимую в прошлом году по пяти номинациям, были добавлены еще две номинации. Нынешний конкурс проводится по следующим номинациям: «Стартап года», «Инфлюенсер года», «Инновационное мероприятие года», «Инновационный проект года», «Представитель инновационной экосистемы года», «Саппортер инновационной экосистемы года» и «Ведущий презентатор решений по COVID-19».

Для участия в конкурсе нужно пройти регистрацию по этой ссылке. Заявки принимаются до 00:00 20 сентября.

На следующем этапе жюри выберет каждую номинацию и определит победителей.

Победители будут объявлены на церемонии награждения Innovation Awards Gala, которая состоится в рамках InnoWeek — Недели инноваций.

Напомним, что первая церемония награждения Innovation Awards Gala, организованная совместно Министерством транспорта, связи и высоких технологий и Huawei, прошла 23 октября прошлого года в Центре Гейдара Алиева. На церемонии были объявлены победители по номинациям «Представитель инновационной экосистемы года», «Инновационный проект года», «Инновационное мероприятие года», «Инфлюенсер года» и «Стартап года».