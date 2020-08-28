Мушвиг Мамедов: О кибербезопасности азербайджанских школьников в преддверии начала учебного года

Начало учебного года уже совсем скоро, но возвращение в обычный режим все еще может создать риски роста инфицирования, поэтому школьникам частично придется продолжить учебный процесс онлайн. В связи с этим официальный представитель «Лаборатории Касперского» Мушвиг Мамедов дал свои советы по части онлайн-образования.

— Какие продукты или рекомендации может предложить «Лаборатория Касперского» образовательным учреждениям и родителям для обеспечения плавного перехода детей от игр, которыми они были заняты весь карантинный период, к процессу обучения?

— В конце прошлого учебного года дети и их родители столкнулись с ситуацией неопределенности и совершенно новыми условиями обучения. К сожалению, начало года скорее всего снова пройдет в удаленном режиме, поэтом психологи советуют соблюдать привычный распорядок дня школьников, например, будить ребенка как минимум за час до начала занятий. Родителям важно участвовать в дистанционном обучении школьников и следить за временем, которое дети проводят за устройствами, корректируя его в соответствии с новыми реалиями. Важно обратить внимание и на другие аспекты дистанционного образования — как организовать процесс с точки зрения кибербезопасности Позаботьтесь, чтобы на устройстве, с которого проходит обучение было установлено все необходимое ПО

Программы, необходимые для онлайн-обучения детей, нужно устанавливать только из официальных источников. Если необходим платный софт, не следует искать его пиратскую версию. Лучше обсудить с учителем возможность скачивания его бесплатного аналога.

Если для учебы понадобился удаленный доступ к рабочему столу, такую программу надо немедленно удалить, как только потребность в ней исчезнет.

В условиях онлайн-обучения ребенку зачастую приходится использовать веб-камеру и микрофон, поэтому нужно обеспечить ему комфортное рабочее место, желательно, чтобы на заднем фоне было минимум вещей. Можно использовать виртуальный фон или размытие, так вы будете уверены, что ничего лишнего не попадет в камеру во время онлайн-занятий.

важно установить и не отключать антивирус. При дистанционном обучении домашние задания нередко присылаются в виде вложений к письмам и ссылок на веб-ресурсы. Все это может усыпить бдительность детей и сделать их гораздо более уязвимыми к спаму и фишингу: письмо без темы и текста с вредоносным вложением может быть открыто.

— Какие программы следует использовать для проведения видеоуроков и есть ли необходимость в создании новых образовательных продуктов, учитывая тот факт, что сроки возврата в обычный режим обучения не известны?

— Для проведения видеоуроков есть множество различных приложений, проблема в том, что не так просто выбрать одно универсальное, которое бы подходило под все форматы занятий. Все подобные сервисы имеют свои достоинства и недостатки, приведу в пример некоторые из программ:

Microsoft Teams позволяет организовывать и проводить онлайн-мероприятия, хранить файлы, планировать задачи, совместно редактировать документы и так далее.

Zoom — это популярная сегодня программа для организации онлайн-конференций, предоставляющая возможностью демонстрировать экран. Ее бесплатная версия позволяет проводить лишь 40-минутную онлайн-встречу. Кроме того, эта программа, как и многие другие сервисы, требует соблюдения ряда мер кибербезопасности.

Discord представляет собой мессенджер для ведения собственного канала, организации и проведения видеоконференций с демонстрацией экрана.

Google Meet обладает широким спектром возможностей для организации онлайн-мероприятий, хранения файлов и совместного редактирования документов.

— Какие дополнительные меры киберпебезопасности следует предпринять для обеспечения качества работы образовательных онлайн продуктов?

— Возьмем, к примеру, популярный в нынешних условиях сервис для проведения видеоконференций Zoom уже привлекал внимание экспертного сообщества из-за некоторых проблем, связанных с его безопасностью. При этом в компании Zoom успешно справляются с резким ростом нагрузки и оперативно реагируют на различные инциденты информационной безопасности. Чтобы школьные учителя могли максимально эффективно и защищенно проводить видеоуроки с помощью этой программы, я рекомендую им придерживаться следующих правил:

Защищайте каждую конференцию паролем и не делитесь ссылками на нее в социальных сетях;

Включите «комнату ожидания», чтобы к конференции могли присоединиться только те, чье участие вы одобрите как организатор встречи;

Защитите свою учетную запись надежным паролем (от 12 символов с буквами в разном регистре, цифрами и спецсимволами);

Скачивайте программу только с официального сайта zoom.us, а приложения для мобильных устройств — из магазинов App Store или Google Play;

Перед уроком проверьте настройки демонстрации экрана — определите, кто может демонстрировать экран и разрешена ли одновременная демонстрация экранов нескольких участников. Эти функции лучше совсем отключить, если презентацию будет показывать только учитель;

Попросите учеников использовать свои реальные имена и фамилии в ходе видеоурока.

Условия, возникшие с приходом пандемии, изменили поведение детей в интернете и показали, что дистанционное обучение обладает своими особенностями. Поэтому нужно быть готовым к тому, чтобы пройти подобное испытание с минимальными потерями для качества образования. А главное — в сложившейся ситуации родителям и учителям стоит уделять особое внимание мерам кибербезопасности.