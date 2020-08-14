14.08.2020

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Microsoft закрыла 120 уязвимостей в своих продуктах

Microsoft

Компания Microsoft выпустила традиционный ежемесячный пакет исправлений и патчей, которые устраняют уязвимости в разных продуктах компании.

Августовское обновление исправляет 120 уязвимостей в системе безопасности, включая две уязвимости «нулевого дня». Исправления затрагивают тринадцать отдельных продуктов, включая саму Windows, браузер Edge, приложения Office, браузер Internet Explorer и многое другое.

17 из этих уязвимостей получили максимальный рейтинг опасности и рассматриваются как критические.

Одна из уязвимостей «нулевого дня» получила маркировку CVE-2020-1464 и касается системы Windows непосредственно. Она позволяла злоумышленникам подделывать цифровые подписи файлов, обходить функции безопасности для проверки подлинности и загружать файлы с поддельными подписями.

Вторая уязвимость с маркировкой CVE-2020-1380 относится к Internet Explorer 11, была обнаружена «Лабораторией Касперского». Она позволяла удаленно запускать выполнение вредоносного кода и ставила под угрозу все версии ОС, где устанавливался Internet Explorer 11, включая Windows 10.

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