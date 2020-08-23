Microsoft выпустила собственное приложение для восстановления файлов в Windows

Случайное удаление файла в Windows обычно приводит к тому, что мы вбиваем в строку поиска в Google «программное обеспечение для восстановления файлов». В Microsoft наконец решили предоставить собственное решение этой проблемы, выпустив приложение под названием Windows File Recovery.

Как сообщает ZDNet, приложение Windows File Recovery теперь доступно через Microsoft Store. Это приложение запускается из командной строки и может восстанавливать файлы большинства типов, в том числе JPEG, PDF, PNG, MPEG, Office, MP3, MP4, ZIP и т.д. Оно будет работать с жесткими дисками, твердотельными накопителями и картами памяти, включая поддержку файловых систем NTFS, FAT, exFat и ReFS. Таким образом, оно охватывает большинство конфигураций, в которых работает Windows 10.

Единственное системное требование — наличие Windows 10 версии 19041.0 или выше с поддержкой архитектуры, которая распространяется на платформах x86, x64, ARM и ARM64. Руководство по использованию этого инструмента можно найти на web-сайте поддержки Microsoft.