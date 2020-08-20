20.08.2020

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Microsoft показала интерфейс Xbox Series X

Microsoft Xbox Series X

Подогревая интерес пользователей, компания Microsoft решила продемонстрировать интерфейс Xbox Series X. В целом он похож на тот, что используется на сегодняшний день в Xbox One.

Microsoft обещает, что новый интерфейс получит существенный прирост быстродействия. По словам разработчиков, домашний экран будущей консоли Xbox Series X будет загружаться на 50% быстрее при первом запуске и на 30% быстрее при выходе из игры. При этом сам интерфейс будет использовать на 40% меньше памяти.

Компания сделала упор на читабельности текста, добавила различные закругленные элементы и обновила анимации. Большой апдейт получит и магазин Microsoft Store. Еще одно новшество — меню Xbox Experience, которое позволит делиться записанными видеоклипами.

https://keddr.com/wp-content/uploads/2020/08/xboxseriesxdashboard.gif

Данный интерфейс в конечном итоге будет доступен не только на Xbox Series X, но и на Xbox One.

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