Microsoft перенесла Halo Infinite на 2021 год и назвала сроки выхода Xbox Series X

Компании Microsoft и 343 Industries решили отложить до 2021 года релиз одного из главных эксклюзивов — Halo Infinite. Об этом разработчики сообщили в официальном твиттере проекта. Первоначально планировалось, что игра Halo Infinite будет доступна на момент выхода Xbox Series X в конце года.

Halo Infinite Development Update pic.twitter.com/TFZvXhRN9f — Halo (@Halo) August 11, 2020

В компании 343 Industries отметили, что это было непростое решение, на которое повлияло несколько факторов, в том числе продолжающаяся пандемия COVID-19. Разработчики решили потратить больше времени, чтобы в итоге сделать шутер «самой амбициозной и качественной частью серии Halo, оправдав ожидания фанатов». Возможно достаточно много критики и недовольства качеством после демонстрации геймплея на июльской презентации Xbox стала одним из факторов.

Еще в мае, глава Microsoft Xbox Фил Спенсер предупреждал о высокой вероятности переносов игр. Студия Bungie, разработчик Destiny 2, недавно объявила, что крупное дополнение «За гранью Света» выйдет не 22 сентября, как планировалось, а 10 ноября. Из-за пандемии Naughty Dog задержала на несколько месяцев The Last of Us Part II.

Пока что у Halo Infinite нет даже примерной даты выхода. Microsoft отмечает, что на следующем поколении будет достаточно игр. По плану, к концу года должно быть 50 кроссген-игр, вдобавок к нескольким эксклюзивам и большому каталогу старых игр, доступных благодаря обратной совместимости со всеми предыдущими консолями.

Также Microsoft назвала более точные сроки выхода консоли Series X — ноябрь 2020 года.