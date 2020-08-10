10.08.2020

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Microsoft лишила Windows 10 привычной функции

Windows 10

Компания Microsoft выпустила недавно необязательное обновление Windows 10 (сборка 19041.423), в котором убрала опцию Диспетчера устройств (Device Manager) обновления драйверов через интернет.

Диспетчер устройств предлагает два варианта поиска драйверов — автоматический и вручную. Раньше автоматический способ позволял искать новые драйвера в интернете, в том числе на серверах Microsoft. После установки обновления, Диспетчер устройств сможет найти и установить обновленный драйвер, только если пользователь уже заранее загрузил нужный пакет ПО и сохранил его на компьютере. Сборка 19041.423 блокирует подключение Диспетчера к серверам Microsoft и интернету вообще. Чтобы установить обновленные драйвера в Windows 10 с серверов Microsoft теперь нужно использовать приложение «Настройки».

Предполагается, что это было сделано для снижения числа неполадок, вызванных несовместимостью текущей версии драйвера с установленным оборудованием.

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