03.08.2020

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Mercedes-Benz предложит новую технологию безопасности для пассажиров

Mercedes-Benz

Автомобили Mercedes-Benz всегда славились своим высоким уровнем безопасности и надежности. Новые модели S-класса будут предлагать новый уровень защиты — первые на рынке фронтальные подушки безопасности для пассажиров задних сидений, сообщает пресс-центр компании.

Сообщается, что для реализации фронтальных подушек безопасности для пассажиров задних сидений пришлось полностью пересмотреть все существующие концепции. Дело в том, что при развертывании подушек нужно учитывать наличие детского кресла или его отсутствие.

Точных данных о принципе работы технологии компания не раскрывает. Вероятно, подушки будут встроены в передние сиденья. Mercedes-Benz подчеркивает, что новая система предназначена для защиты от лобового столкновения и считается пионером в индустрии.

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