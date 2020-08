MediaTek Dimensity 800U — процессор для 5G-смартфонов среднего уровня

Компания MediaTek официально представила процессор Dimensity 800U для 5G-смартфонов среднего уровня.

Чип построен по 7 нм техпроцессу FinFET. Он объединяет восемь вычислительных ядер: два ядра ARM Cortex-A76 с тактовой частотой 2,4 GHz и шесть ядер ARM Cortex-A55 с частотой 2,0 GHz. За обработку графики отвечает видеоускоритель ARM Mali-G57 MC3. Интегрированный модем обеспечивает поддержку 5G-сетей в частотном диапазоне ниже 6 GHz с неавтономной (NSA) и автономной (SA) архитектурами. Реализованы технологии 5G+5G Dual SIM Dual Standby (DSDS), Dual Voice over New Radio (VoNR) и 5G Two Carrier Aggregation (2CC 5G-CA). Поддерживаются оперативная память типа LPDDR4X и встроенные накопители типа UFS 2.1.

Устройства с Dimensity 800U могут оснащаться Full HD+ дисплеями с частотой обновления до 120 Hz и поддержкой HDR10+. Процессор поддерживает камеры разрешением до 64 Мп и конфигурации из четырех сенсоров, функцию голосового пробуждения (VoW) и технологию шумоподавления с двумя микрофонами.

Ожидается, что первые смартфоны, оснащенные MediaTek Dimensity 800U, появятся на рынке в третьем квартале этого года.