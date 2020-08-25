Logitech G733 LightSpeed: беспроводная игровая гарнитура с автономностью более суток

Компания Logitech представила беспроводную игровую гарнитуру G733 LightSpeed.

Обмен данными с ПК осуществляется посредством USB-приемника LightSpeed, работающего в диапазоне 2,4 GHz. Заявленный радиус действия достигает 20 м.

Применены 40-миллиметровые излучатели, обеспечивающие диапазон частот от 20 Hz до 20 kHz. Технология объемного звука DTS Headphone: X 2.0 поможет услышать приближение противника и уловить любые сигналы о том, что происходит в виртуальном пространстве.

Реализована фронтальная двухзонная RGB-подсветка LightSync с палитрой из 16,8 млн. оттенков. Гарнитура может похвастаться большим временем автономной работы — до 29 часов на одной подзарядке при уровне громкости в 50% и без RGB-подсветки. Предусмотрен съемный микрофон с технологией Blue VO!CE.

Покупателям будут доступны четыре цветовых варианта: синий, сиреневый, белый и черный. Стоимость Logitech G733 LightSpeed составляет 129 долларов.

В дополнение к гарнитуре были представлены проводная игровая мышь G203 LightSync и беспроводная G305. Варианты расцветок те же, что и гарнитура. Стоимость составит 39 и 59 долларов соответственно.

А также компактная беспроводная клавиатура с плоскими клавишами G915 TKL за 229 долларов. Цвета — белый и черный.

Продажи всех устройств стартуют в сентябре.