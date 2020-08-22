22.08.2020

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LG заменила окна вагонов китайского метро прозрачными OLED-дисплеями

LG Display

Компания LG Display сообщила о том, что начала заменять обычные окна вагонов китайского метро в Пекине и Шэньчжэне 55-дюймовыми прозрачными OLED-дисплеями. Панели обладают 38% уровнем прозрачности и поддерживают вывод изображения в разрешении Full HD.

Они будут отображать информацию о движении поездов, расположении веток метро, а также местонахождений конкретной станции относительно всей инфраструктуры, погоду и прочие актуальные данные, включая новости.

Сколько составов оснастили такими дисплеями, не сообщается. Известно, что пока такие курсируют лишь на одной ветке в Пекине и одной — в Шэньчжэне.

LG Display отметила, что уже ведет работу над тем, чтобы начать оснащать аналогичными решениями составы в других метрополитенах мира.

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