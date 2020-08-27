LG WashTower: стиральная и сушильная машины в одном блоке

Компания LG Electronics представила оригинальное решение для стирки, которое будет анонсировано на онлайн-мероприятии IFA 2020.

Новинка под названием LG WashTower представляет собой единый блок из стиральной и сушильной машин, позволяющий сэкономить место для установки за счет вертикального форм-фактора.

WashTower получил единую панель управления, которая связывает между собой два разных по функциональности модуля. При запуске стиральной машины определяется общее время стирки, и еще до ее окончания начинает готовиться к работе сушилка. Предварительный прогрев барабана позволяет сократить время, необходимое для завершения всего цикла. Устройство предлагает вместимость до 17 кг для стиральной машины и 16 кг для сушилки.

Благодаря технологии TurboWash 360° и Artificial Intelligence Direct Drive (AI DD) устройство обеспечит быструю, бережную и чистую очистку одежды, определяя вес и мягкость одежды для расчета оптимальных настроек для каждой стирки. Сушилка использует паровую технологию LG для обеспечения максимальной гигиены и уничтожения 99,99% обычных бактерий.

LG WashTower будет доступна во всем мире до конца года, а в Северной Америке — уже в следующем месяце.