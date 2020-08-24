LG Q92: смартфон в защищенном корпусе и поддержкой 5G

Компания LG представила новый смартфон среднего уровня LG Q92 с поддержкой сетей пятого поколения. Корпус смартфона защищен от различных внешних воздействий по военному стандарту MIL-STD 810G. Также есть защиты от воды и пыли по стандарту IP68.

Аппарат оснащен 6,67-дюймовым дисплеем формата Full HD+ и соотношением сторон 20:9. Используется процессор Snapdragon 765G, который объединяет восемь ядер Kryo 475 с тактовой частотой до 2,4 GHz, графический ускоритель Adreno 620 и модем X52 5G. Объем оперативной памяти составляет 6 Gb, емкость встроенной — 128 Gb с возможностью расширения с помощью карт microSD.

Основная камера представлена четырьмя датчиками: 48 Мп, 8 Мп (ультраширокоугольный объектив), 2 Мп (макро) и 5 Мп (датчик глубины). Фронтальная камера разрешением 32 Мп расположена в небольшом отверстии в верхней части экрана.

За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 4000 мА·ч. Применяется операционная система Android 10. Оснащение включает 5G SA/NSA, Dual 4G VoLT, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5, контроллер NFC, порт USB Type-C, стереодинамики, 3,5-мм аудиогнездо и сканер отпечатков пальцев, размещенный на боковой грани. Габариты составляют 166,5 × 77,3 × 8,5 мм, вес — 193 гр.

Стоимость смартфона LG Q92 составляет 419 долларов. В продажу поступит 26 августа.