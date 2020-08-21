LG представила бюджетный смартфон K31 за 150 долларов

Компания LG представила новый бюджетный смартфон K31. Аппарат оснащен 5,7-дюймовым дисплеем с разрешением 1520х720 пикселей. Экран прикрыт аллюмосиликатным устойчивым к царапинам стеклом Panda King Glass.

Смартфон построен на базе мобильной платформы MediaTek Helio P22, оснащен 2 Gb оперативной и 32 Gb встроенной памяти с возможностью расширения посредством карты microSD емкостью до 32 Gb.

Основная камера получила два модуля: 13 Мп (f/1.8) + 5 Мп (f/2.2, угол обзора 120°). Разрешение фронтальной камеры — 5 Мп (f/2.2).

Работает устройство под управлением Android 10 и фирменной оболочки LG UX 9.1. За автономность устройства отвечает аккумулятор емкостью 3000 мАч. В оснащение входят 4G LTE, модули Wi-Fi 4, Bluetooth 5.0, GPS, порт microUSB, 3.5-мм аудиоразъем, сканер отпечатков пальцев на задней крышке, выделенная кнопка для запуска Google Assistant. Габариты составляют 147 х 71 х 8 мм, вес 146 гр.

Стоимость смартфона LG K31 в США составляет 150 долларов.