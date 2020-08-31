31.08.2020

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LG анонсировала лазерный проектор Cinebeam 4K UHD Laser

LG CineBeam 4K UHD

Компания LG Electronics анонсировала новый лазерный проектор CineBeam 4K UHD (модельный номер HU810P). Устройство предназначено для использования в домашних кинотеатрах высокого уровня.

CineBeam 4K UHD Laser поддерживает разрешение 4K и может проецировать изображения диагональю 300 дюймов с яркостью 2700 ANSI люмен. Проектор охватывает 97% цветового пространства DCI-P3 и поддерживает расширенный динамический диапазон (HDR10 и HLG), включая поддержку динамического отображения тонов.

Функция Adaptive Picture Pro настраивает изображение в зависимости от освещенности помещения, а также от яркости сцен воспроизводимого контента. Есть режимы Real Cinema Mode и TruMotion Mode, которые позволяют воспроизводить контент с разной частотой кадров, включая 24 к/с.

Проектор построен на программной платформе webOS 5.0. В оснащение входят адаптер беспроводной связи Bluetooth и два стереофонических динамика мощностью 5 Вт каждый. Устройство располагает одним разъемом HDMI 2.1 и двумя интерфейсами HDMI 2.0, а также двумя портами USB 2.0. Габариты составляют 337 × 410 × 145 мм, вес — 11 кг. Заявленный срок службы — до 20 тыс. часов при высокой яркости.

Стоимость и дата выхода проектора LG CineBeam 4K UHD будет объявлена на IFA 2020 (с 3 по 5 сентября в Берлине).

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