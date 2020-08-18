Lenovo представила ноутбуки Yoga 6 и 7 с процессорами AMD и Intel Tiger Lake

Компания Lenovo сегодня представила пять новых ноутбуков, принадлежащих к сериям Yoga 6 и 7 (заменят 640 и 740). Это модели — Yoga Slim 7i, Yoga Slim 7i Pro, Yoga Slim 7 Pro, Yoga 7i и Yoga 6. Модели с маркировкой «i» в названии основаны на процессорах Intel, остальные используют процессоры AMD.

Одной из новых функций устройств серии Yoga 7 является Lenovo Smart Assist — ноутбук включается при открытии крышки. Благодаря системе Glance by Mirametrix, компьютер будет сообщать, когда кто-то смотрит на экран через плечо пользователя. Устройства поставляются с предустановленным голосовым помощником Amazon Alexa. Емкость аккумулятора — 70 Вт·ч.

Модель Yoga Slim 7i оснащена процессорами Intel Tiger Lake с новой графикой Intel Xe. Оперативной памяти может быть установлено до 16 Gb. Ноутбук получил 13,3-дюймовый QHD-дисплей. Есть поддержка Dolby Vision. Толщина — всего 13,9 мм, а вес не превышает 1,5 кг.

Ноутбук Yoga Slim 7i Pro оснащен 2,8К дисплеем с яркостью 400 нит, частотой обновления 90 Hz, 32 Gb ОЗУ, а также поддержкой Dolby Vision HDR. Заявлено 100% охвата цветовой гаммы sRGB. Модель основана на Intel Tiger Lake, в качестве видеокарты используется NVIDIA GeForce MX. Есть порт Thunderbolt 4. Ноутбуки будут предлагаться в вариантах с 14- и 15-дюймовыми дисплеями.

Модель Yoga 7 Pro будет отличаться только процессором AMD Ryzen 9 4900H.

Yoga 6 выполнен в форм-факторе трансформера с 13,3-дюймовым дисплеем с яркостью 300 нит. Модель предлагается покупателям с новыми процессорами AMD Ryzen 4000 серии, вплоть до Ryzen 7 4700U со встроенной графикой AMD Radeon. Оперативной памяти может быть установлено до 16 Gb. Емкость аккумулятора — 60 Вт·ч.

Ноутбуки с процессорами Intel Tiger Lake поступят в продажу в ноябре по цене от 899 евро, Yoga 6 будет выпущен в октябре по цене от 899 евро. Модель Yoga Slim 7 Pro будет предложена уже в этом месяце. Стоимость базовой комплектации — 799 евро.