22.08.2020

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Lenovo представила беспроводные наушники с активным шумоподавлением

Lenovo Yoga ANC Headphones

Компания Lenovo представила фирменные беспроводные наушники Yoga Active Noise Cancellation Headphones. Как следует из названия, они оснащены системой активного шумоподавления.

Lenovo Yoga ANC Headphones оснащены 40-мм титановыми драйверами и способны работать в диапазоне частот от 20 Hz-20 kHz при импедансе 32 Ом. Для подключения к устройствам используется Bluetooth 5.0. Заявлена поддержка аудиокодеков: SBC, AAC, aptX, aptXLL, HP1.7 и mSBC.

Используется гибридная цифровая технология активного шумоподавления. Заявлено максимальное подавление шумов до 30 дБ. Время автономной работы с выключенным шумоподавлением составляет 14 часов. На полную зарядку через разъем USB Type-C понадобится 3 часа.

Стоимость наушников составляет 149,99 долларов, в продажу поступят в октябре.

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