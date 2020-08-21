Lenovo представила беспроводные наушники с активным шумоподавлением

Компания Lenovo представила фирменные беспроводные наушники Yoga Active Noise Cancellation Headphones. Как следует из названия, они оснащены системой активного шумоподавления.

Lenovo Yoga ANC Headphones оснащены 40-мм титановыми драйверами и способны работать в диапазоне частот от 20 Hz-20 kHz при импедансе 32 Ом. Для подключения к устройствам используется Bluetooth 5.0. Заявлена поддержка аудиокодеков: SBC, AAC, aptX, aptXLL, HP1.7 и mSBC.

Используется гибридная цифровая технология активного шумоподавления. Заявлено максимальное подавление шумов до 30 дБ. Время автономной работы с выключенным шумоподавлением составляет 14 часов. На полную зарядку через разъем USB Type-C понадобится 3 часа.

Стоимость наушников составляет 149,99 долларов, в продажу поступят в октябре.