17.08.2020

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Lenovo и HP занимают половину мирового рынка ноутбуков

Lenovo

Компания Strategy Analytics сообщает о росте спроса на портативные компьютеры во втором квартале этого года. Поставки ноутбуков повысились на 27% по сравнению с тем же периодом 2019 года.

Рост спроса объясняется пандемией COVID-19, которая вынудила многих пользователей перейти на удаленную работу и обучение в домашних условиях. Если год назад было реализовано 42,5 млн. ноутбуков, то теперь — 54,2 млн.

Согласно результатам исследования, две ведущие компании в этом сегменте — Lenovo и HP — заняли почти 50% рынка во втором квартале 2020 года. На Lenovo приходится 25% рынка, а на HP — 24,8%. Третье место досталась Dell — 15,6%. Компании Apple и Acer заняли четвертое и пятое места с рыночными долями 8,5 и 6,7% соответственно.

Strategy Analytics также отмечает большой спрос на хромбуки.

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