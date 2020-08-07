07.08.2020

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«Лаборатория Касперского»: в 2020 году в Азербайджане зловреды чаще всего проникают на устройства через съемные носители

Kaspersky

По данным «Лаборатории Касперского»*, за первые шесть месяцев 2020 года почти 41% домашних и 30% корпоративных пользователей в Азербайджане столкнулись с так называемыми локальными угрозами — теми, что попадают на устройства не напрямую из сети, а с различных съемных носителей, например USB-флешек или карт памяти. При этом риску заражения в интернете подверглись 9% домашних и 5% корпоративных пользователей.

В два раза по сравнению с первой половиной 2019 года выросла доля пользователей, атакованных банковскими троянцами. Этот вид зловредов позволяет злоумышленникам собирать данные банковских карт и приложений. Иногда функционал таких троянцев включает в себя возможности перехвата СМС с кодами подтверждения.

Статистика показала, что атаки вредоносного и рекламного ПО на мобильные устройства в Азербайджане происходят чаще, чем в соседних странах. За первые шесть месяцев года им подверглись 3% пользователей.

В число наиболее распространенных угроз, с которыми пользователи могут столкнуться в интернете, входят фишинговые атаки, в ходе которых злоумышленники пытаются выманить личные и платежные данные пользователей. Так, с января по июнь решения «Лаборатории Касперского» заблокировали в Азербайджане почти 236 тысяч попыток переходов на фишинговые страницы. Это отчасти можно объяснить тем, что фишеры постоянно адаптируют свои тактики под текущую новостную повестку и используют в своих целях в том числе тему коронавируса.

«Сегодня, когда все больше аспектов нашей жизни переходит в онлайн, пользователям как никогда важно задуматься о повышении своей цифровой грамотности, — отмечает Мушвиг Мамедов, представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане. — К сожалению, в ближайшее время злоумышленники вряд ли снизят свою активность. Наоборот, в период пандемии они активно пользуются появляющимися возможностями. Например, одна из самых актуальных зафиксированных нами спам-кампаний в марте имитировала рассылки от Всемирной организации здравоохранения. Здесь злоумышленники делали ставку на доверие к этой структуре, которая играет важную роль в предоставлении достоверной информации о коронавирусе».

В связи с этим «Лаборатория Касперского» напоминает о базовых правилах безопасности:

  • не переходите по сомнительным ссылкам в социальных сетях, почте и мессенджерах;
  • скептически относитесь к любым сообщениям — как о самом распространении коронавируса, так и о средствах защиты от него, а также к предложениям с крайне щедрым денежным вознаграждением;
  • используйте для всех своих аккаунтов разные надежные пароли (от 12 символов с буквами в разном регистре, цифрами и спецсимволами);
  • установите надежное защитное решение, в том числе на мобильных устройствах, например Kaspersky Internet Security.

Для бизнеса также есть несколько дополнительных рекомендаций:

  • проведите для сотрудников тренинг по повышению киберграмотности, на котором можно отработать практические навыки безопасного поведения в цифровой среде (например с помощью платформы Kaspersky Automated Security Awareness Platform);
  • делайте резервное копирование и шифрование файлов для дополнительной защиты в случае утери устройства и утечки данных;
  • регулярно обновляйте программное обеспечение: в таких обновлениях разработчики устраняют уязвимости, которыми могут воспользоваться злоумышленники;
  • для комплексной защиты подберите подходящее решение с простым управлением и проверенными функциями безопасности, например Kaspersky Endpoint Security.

*Данные получены на основе анонимизированной статистики срабатывания решений «Лаборатории Касперского» в период с 1 января по 30 июня 2020 года.

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