«Лаборатория Касперского» и Ferrari отмечают 10 лет партнерства

К этой дате «Лаборатория Касперского» запустила тематический проект — генератор уникальных паролей. Для создания комбинации нужно ответить на три вопроса по истории автоспорта за прошедшие 10 лет. Генератор доступен по ссылке https://www.kaspersky.com/scuderiaferrari/#password-generator.

С 2010 года «Лаборатория Касперского» — официальный спонсор команды Scuderia Ferrari в гонках «Формулы-1». C тех пор масштаб партнерства значительно вырос. Сегодня компания обеспечивает защиту всей IT-инфраструктуры автопроизводителя: от легендарного завода в Маранелло (Италия) до гоночных трасс по всему миру.

В дополнение к защите конечных устройств «Лаборатория Касперского» проводит для Ferrari оценку уязвимостей, тесты на проникновение, а также предоставляет компании аналитические отчеты о киберугрозах.

«Мы стали партнером “Формулы-1” десять лет назад, и с тех пор наши отношения становятся все прочнее. Несмотря на то, что мы работаем в разных отраслях, нас объединяют одни и те же ценности: технологическое лидерство, страсть к инновациям и постоянное совершенствование в том, что мы делаем», — говорит Евгений Касперский, генеральный директор «Лаборатории Касперского».

«IT-инфраструктура “Формулы-1” сложна и специфична — от моделирования до систем оценки производительности автомобилей. Кроме того, она использует высокопроизводительные вычисления и собственное программное обеспечение, что требует индивидуального подхода к нашим потребностям в сфере безопасности, — комментирует Алессандро Сала, руководитель отдела информационных технологий, кибербезопасности и соответствия регуляторным нормам Ferrari. — Инновационные и высокопроизводительные продукты “Лаборатории Касперского” помогают решать задачи, стоящие перед нашей компанией, и успешно противодействовать киберугрозам».

«У нас простая и понятная миссия — мы строим безопасный мир. Используя свой опыт и достижения, мы хотим сделать цифровое пространство защищенным, чтобы каждый мог наслаждаться теми безграничными возможностями, которые ему способны предложить технологии. За время совместной работы с Ferrari мы еще глубже осознали, насколько важна скорость решения сложных задач и оперативное реагирование на них. Как и наши партнеры, мы считаем, что совершенство исключает компромиссы, а страсть — это желание быть частью чего-то особенного. Эти ценности стали основой для взаимоотношений между Ferrari и нашей командой», — добавляет Эндрю Винтон, вице-президент по маркетингу «Лаборатории Касперского».

Узнать подробнее о партнерстве «Лаборатории Касперского» и Ferrari можно по ссылке https://www.kaspersky.com/scuderiaferrari/.