Крупнейший региональный онлайн саммит IDC Future of Enterprise Digital Summit
24 сентября 2020 г. международная аналитическая компания IDС проведет крупнейшее региональное онлайн-мероприятие IDC Future of Enterprise Digital Summit. В саммите примут участие представители Центральной Азии, Азербайджана, Монголии, Грузии и России.
Масштабные изменения в обществе, экономике, организационной культуре и технологиях переопределяют те необходимые составляющие, которые позволят любой компании оставаться конкурентоспособной и добиваться успеха в бизнесе. Да и весна 2020 преподнесла нам немало сюрпризов, существенно ускорив процесс этих преобразований. Поэтому ключевую тему cаммита мы сформулировали так — «Воспользуйтесь силой перемен для трансформации компании».
IDC Future of Enterprise Digital Summit 2020 задуман как мероприятие для руководителей высшего звена различных бизнес-направлений для обмена информацией, опытом и мнениями о том, какое оно, предприятие будущего, какими обязательными атрибутами должно обладать, чтобы успешно функционировать, динамично развиваться, привлекать и удерживать лучшие таланты. Поговорим о том, как мы можем эффективно работать вместе — в наших командах, в наших организациях, в наших отраслях. В программе: выступления ярких спикеров, полезные цифры, прогнозы, дискуссии, качественный нетворкинг, выставка решений технологических лидеров. Присоединяйтесь!
Основные темы:
- Будущее цифровых инноваций
- Будущее работы.
- Будущее ИТ-инфраструктуры.
- Будущее Интелекта
Среди докладчиков:
- Андрей Беклемишев, вице-президент,IDC
- Роберт Фариш, вице-президент, IDC Россия и СНГ
- Елена Семеновская, директор по исследованиям, IDC Россия и СНГ
К участию приглашаются:
- Генеральные директора/CEO
- Финансовые директора/CFO
- Операционные директора/COO
- Директора по ИТ/CIO
- Директора службы информационной безопасности/CISO
- Директора по управлению рисками/CRO
- Директора по работе с персоналом/CHRO
- Директора по цифровому развитию/CDO
- Руководители отделов инноваций
- Директора по стратегическому развитию
- Руководители ВУЗов
С более подробной информацией Вы можете ознакомится на сайте мероприятия.