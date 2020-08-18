18.08.2020

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Крупнейший региональный онлайн саммит IDC Future of Enterprise Digital Summit

IDC Future of Enterprise Digital Summit

24 сентября 2020 г. международная аналитическая компания IDС проведет крупнейшее региональное онлайн-мероприятие IDC Future of Enterprise Digital Summit. В саммите примут участие представители Центральной Азии, Азербайджана, Монголии, Грузии и России.

Масштабные изменения в обществе, экономике, организационной культуре и технологиях переопределяют те необходимые составляющие, которые позволят любой компании оставаться конкурентоспособной и добиваться успеха в бизнесе. Да и весна 2020 преподнесла нам немало сюрпризов, существенно ускорив процесс этих преобразований. Поэтому ключевую тему cаммита мы сформулировали так — «Воспользуйтесь силой перемен для трансформации компании».

IDC Future of Enterprise Digital Summit 2020 задуман как мероприятие для руководителей высшего звена различных бизнес-направлений для обмена информацией, опытом и мнениями о том, какое оно, предприятие будущего, какими обязательными атрибутами должно обладать, чтобы успешно функционировать, динамично развиваться, привлекать и удерживать лучшие таланты. Поговорим о том, как мы можем эффективно работать вместе — в наших командах, в наших организациях, в наших отраслях. В программе: выступления ярких спикеров, полезные цифры, прогнозы, дискуссии, качественный нетворкинг, выставка решений технологических лидеров. Присоединяйтесь!

Основные темы:

  • Будущее цифровых инноваций
  • Будущее работы.
  • Будущее ИТ-инфраструктуры.
  • Будущее Интелекта

Среди докладчиков:

  • Андрей Беклемишев, вице-президент,IDC
  • Роберт Фариш, вице-президент, IDC Россия и СНГ
  • Елена Семеновская, директор по исследованиям, IDC Россия и СНГ

К участию приглашаются:

  • Генеральные директора/CEO
  • Финансовые директора/CFO
  • Операционные директора/COO
  • Директора по ИТ/CIO
  • Директора службы информационной безопасности/CISO
  • Директора по управлению рисками/CRO
  • Директора по работе с персоналом/CHRO
  • Директора по цифровому развитию/CDO
  • Руководители отделов инноваций
  • Директора по стратегическому развитию
  • Руководители ВУЗов

С более подробной информацией Вы можете ознакомится на сайте мероприятия.

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