Крупнейший региональный онлайн саммит IDC Future of Enterprise Digital Summit

24 сентября 2020 г. международная аналитическая компания IDС проведет крупнейшее региональное онлайн-мероприятие IDC Future of Enterprise Digital Summit. В саммите примут участие представители Центральной Азии, Азербайджана, Монголии, Грузии и России.

Масштабные изменения в обществе, экономике, организационной культуре и технологиях переопределяют те необходимые составляющие, которые позволят любой компании оставаться конкурентоспособной и добиваться успеха в бизнесе. Да и весна 2020 преподнесла нам немало сюрпризов, существенно ускорив процесс этих преобразований. Поэтому ключевую тему cаммита мы сформулировали так — «Воспользуйтесь силой перемен для трансформации компании».

IDC Future of Enterprise Digital Summit 2020 задуман как мероприятие для руководителей высшего звена различных бизнес-направлений для обмена информацией, опытом и мнениями о том, какое оно, предприятие будущего, какими обязательными атрибутами должно обладать, чтобы успешно функционировать, динамично развиваться, привлекать и удерживать лучшие таланты. Поговорим о том, как мы можем эффективно работать вместе — в наших командах, в наших организациях, в наших отраслях. В программе: выступления ярких спикеров, полезные цифры, прогнозы, дискуссии, качественный нетворкинг, выставка решений технологических лидеров. Присоединяйтесь!

Основные темы:

Будущее цифровых инноваций

Будущее работы.

Будущее ИТ-инфраструктуры.

Будущее Интелекта

Среди докладчиков:

Андрей Беклемишев, вице-президент,IDC

Роберт Фариш, вице-президент, IDC Россия и СНГ

Елена Семеновская, директор по исследованиям, IDC Россия и СНГ

К участию приглашаются:

Генеральные директора/CEO

Финансовые директора/CFO

Операционные директора/COO

Директора по ИТ/CIO

Директора службы информационной безопасности/CISO

Директора по управлению рисками/CRO

Директора по работе с персоналом/CHRO

Директора по цифровому развитию/CDO

Руководители отделов инноваций

Директора по стратегическому развитию

Руководители ВУЗов

С более подробной информацией Вы можете ознакомится на сайте мероприятия.