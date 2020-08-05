05.08.2020

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Корабль Starship Илона Маска взлетел на 150 м и благополучно сел

Starship

5 августа в 03:57 по бакинскому времени частная компания SpaceX Илона Маска провела на площадке около города Бока-Чика в штате Техас «прыжковое» испытание прототипа космического корабля Starship при помощи всего лишь одного двигателя Reptor. Аппарат поднялся на высоту 150 метров и затем плавно спустился назад. Это уже пятый тестовый вариант ракеты. Четыре предыдущих так или иначе разрушились на испытаниях. На следующем этапе планируется прыжок на 20 км.

Финальный вариант многоразового корабля Starship вместе с двумя ступенями будет высотой около 120 м и диаметром 9 м. Стартовая масса достигает 5000 т, а грузоподъемность хотят довести до 150 т пир выводе на низкую околоземную орбиту. Материал корпуса — легированная сталь. Проектируется как для близких, так и дальних полетов в космос. Планируется, что корабль сможет брать на борт до 100 человек.

28 февраля 2020 года Starship SN1 провалил испытания на давление. 3 апреля во время испытаний у SN3 лопнул криогенный резервуар. 27 апреля SN4 успешно прошел испытания с жидким азотом. Сейчас на полигоне проходят огневые испытания SN4.

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