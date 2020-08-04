04.08.2020

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Контроллеры Xbox One будут работать с любыми играми на Xbox Series X

Xbox One

Вслед за новостью Sony о совместимости аксессуаров с игровой приставкой следующего поколения PlayStation 5, компания Microsoft сообщила, что все контроллеры, выпущенные для Xbox One (обычные геймпады, Xbox Adaptive Controller, Xbox Elite Wireless Controller, контроллеры SCUF) можно будет использовать на Xbox Series X в любых играх.

Microsoft уже не первый раз делает акцент на обратной совместимости своей консоли следующего поколения. Компания также неоднократно заявляла, что на старте не собирается выпускать для нее эксклюзивы. Все проекты будут доступны в том числе на Xbox One и ПК.

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