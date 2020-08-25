Компания DiVi стала дистрибьютором Nutanix в Азербайджане
Азербайджанская дистрибьюторская компания DiVi объявила о подписании дистрибьюторского соглашения с компанией Nutanix — разработчиком гиперконвергентных решений нового поколения. Программно-аппаратные комплексы от Nutanix объединяют в одном модуле вычислительные ресурсы, хранилища данных и системы виртуализации. Модульный подход к построению IТ-инфраструктуры избавляет от архитектурных сложностей и позволяет владельцам решений Nutanix сосредоточиться на своем основном бизнесе.
Решения Nutanix в полной мере соответствуют новому тренду мировой IТ-отрасли. Они позволяют неограниченно масштабировать IТ-инфраструктуру и экономить место в центрах обработки данных за счет высокой плотности размещения модулей, одновременно обеспечивая высочайшую надежность.
«Продуктовая линейка Nutanix идеально подходит для построения с нуля или модернизации ЦОД и создания IТ-инфраструктуры, позволяющей предприятиям эффективно развивать облачные сервисы, — отмечает генеральный директор компании DiVi Эмин Кулиев. — Эти направления являются очень перспективными для азербайджанского рынка. В число заказчиков могут входить государственные структуры и интернет-провайдеры, банки, медицинские и образовательные учреждения, а также промышленные предприятия и компании, ведущие свою работу в области ритейла. Продукты Nutanix обладают заслуженной репутацией на мировом рынке, а мы постараемся стать каналом для реализации соответствующих проектов в Азербайджане».