Компания DiVi стала дистрибьютором Nutanix в Азербайджане

Азербайджанская дистрибьюторская компания DiVi объявила о подписании дистрибьюторского соглашения с компанией Nutanix — разработчиком гиперконвергентных решений нового поколения. Программно-аппаратные комплексы от Nutanix объединяют в одном модуле вычислительные ресурсы, хранилища данных и системы виртуализации. Модульный подход к построению IТ-инфраструктуры избавляет от архитектурных сложностей и позволяет владельцам решений Nutanix сосредоточиться на своем основном бизнесе.

Решения Nutanix в полной мере соответствуют новому тренду мировой IТ-отрасли. Они позволяют неограниченно масштабировать IТ-инфраструктуру и экономить место в центрах обработки данных за счет высокой плотности размещения модулей, одновременно обеспечивая высочайшую надежность.