Kioxia обновила линейки карт памяти форматов SD и microSD

Компания Kioxia Europe (ранее Toshiba Memory Europe) представила карты памяти серии Exceria формата microSD и SD увеличенной емкости. Увеличить вместимость носителей удалось за счет использования 3D-памяти BiCS FLASH. Карты нового объема позволяют расширить возможности любого устройства. По сравнению с традиционной технологией NAND с плавающим затвором (Floating Gate NAND), 3D-память BiCS FLASH обеспечивает увеличенную емкость хранилища с более низким энергопотреблением, повышенной энергоэффективностью и меньшими затратами на хранение одного гигабайта.

Производитель заявляет, что на microSD-карте серии Exceria Hight Endurance объемом 256 Gb можно хранить около 24 часов видеоматериалов в формате Full HD. Эти карты разработаны специально для видеорегистраторов и камер наблюдения. Они позволяют осуществлять непрерывную запись и перезапись и при этом уменьшают вероятность возникновения сбоев в процессе записи.

Доступны следующие новые емкости хранилища:

Карты формата microSD:

Exceria Hight Endurance — 32/64/128/256 Gb;

Exceria Plus — 32/64/128/256/512 Gb;

Exceria — 16/32/64/128/256 Gb.

Карты формата SD:

Exceria Pro — 64/128/256 Gb;

Exceria Plus — 32/64/128/256/512/1024 Gb;

Exceria — 16/32/64/128/256 Gb.

Обеспечивая производительность, которая требуется как профессиональным фотографам, так и видеооператорам, SD-карта Exceria Pro подходит для высокоскоростной фотосъемки, а также для записи видео в форматах 8K и 4K (V90, UHS класс скорости U3, SD класс скорости C10). Например, на SD-карте емкостью 256 Gb может хранится более 38 тыс. фотографий с разрешением 18 Мп или более 5 часов видеоматериалов в формате 4K.

Дата начала продаж и цены будут объявлены позже.