Kapital Bank представляет новую карту BirKart Umico

Kapital Bank в рамках сотрудничества с компанией Competo представил новую карту BirKart Umiko. В отличие от обычных карт с функцией кешбэка, эта карта дает владельцу двойные преимущества и двойной кешбэк. С BirKart Umico клиенты получают как кешбэк, который дает BirKart при совершении безналичных платежей, так и кешбек, который начисляется от покупок в партнерской сети Umico. Заработанные кешбэки накапливаются на счете Umico. Новая BirKart Umiko может быть использована и как дебетовая, и как карта рассрочки, то есть с помощью новой карты клиенты могут воспользоваться функцией рассрочки BirKart. Дебетовая карта BirKart Umiko представлена в трех валютах (AZN/USD/EUR) и выдается сроком на 36 месяцев. Также в BirBank пользователей создан специальный раздел, через который клиенты могут отслеживать свои бонусы в Umico.