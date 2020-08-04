Kapital Bank представил полностью цифровой онлайн-сервис открытия счетов

Kapital Bank постоянно развивает цифровые каналы с целью предоставления удобных решений для юридических лиц и предпринимателей. На этот раз банк, расширяя возможности дистанционного банковского обслуживания, представил клиентам услугу открытия счета полностью онлайн.

С возможностью открытия онлайн-счета, не теряя времени и не приходя в филиал, всего за несколько минут можно оформить счет в Kapital Bank из любой точки мира и начать совершать операции. Воспользоваться услугой можно по ссылке onb-cb.kapitalbank.az.

Для дистанционного открытия счета клиент прежде всего должен указать личную и бизнес-информацию, а также загрузить на портал электронную версию требуемых документов. Затем клиенту необходимо подписать договор с помощью «ASAN Imza» и пройти видео-собеседование с сотрудниками банка. Процесс завершается отправкой договора, реквизитов, логина и пароля для доступа к системе «Клиент Банк» на электронный адрес клиента. В ближайшее время возможность открыть счет и стать клиентом онлайн будет предоставлена также и для физических лиц.