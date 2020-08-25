На шаг ближе к будущему! Как STEP IT Academy в Баку переходит на гибридное образование

Столкнувшись 3 марта 2020 года с необходимостью быстро изменить формат обучения с традиционного на дистанционное, мы обнаружили, что за 20 лет работы STEP IT Academy создала множество инструментов, которые позволили перейти к дистанционному обучению практически без потери качества образования.

В первую очередь — это наша система управления обучением (Learning Management System) «MyStat». В ней собрано все необходимое для максимально продуктивного обучения студента в Академии: on-line дневник, ресурс с учебными материалами, рейтинговая система успеваемости и система мотивации студента. Эта система не привязана ко времени и студент может получить знания без привязки ко времени и месту. Достаточно просто иметь интернет под рукой.

Logbook — ресурс для работы преподавателей. На этом ресурсе преподаватель получает необходимый методический материал для работы, фиксирует посещаемость студентов, выставляет оценки для всех видов работ, а также выкладывает и получает домашние задания. С помощью Logbook преподаватель также взаимодействует с учебной частью: получает расписание уроков на определенный период времени и оставляет отзывы о студентах.

Инструмент для непосредственного проведения дистанционных занятий — Microsoft Teams. У каждого студента нашей Академии при поступлении автоматически открывается доступ к продуктам Microsoft Office 365. Это позволило студентам не смотреть готовые записанные видео, а видеть, слышать и работать с педагогом в режиме реального времени. Педагог видит, что студенты делают на своем компьютере, а студенты, в свою очередь, могут видеть педагога и его экран, когда тот объясняет практическую часть урока.

Обширная методическая база: авторские учебные материалы по всем темам программы, рекомендованные практические аудиторные и самостоятельные задания, тесты, презентации, видео, рекомендованная литература и статьи. Предусмотрены итоговые проектные работы и творческие проекты.

Сегодняшняя ситуация в мире нестабильна, режим карантина будет ослабевать или усиливаться в зависимости от рекомендаций врачей. К сожалению, мы не можем на это повлиять и поэтому должны адаптировать свою работу к новому миру. Сейчас нам предстоит запуск гибридного формата образования, который отлично сочетает в себе плюсы очного и дистанционного обучения, и, скорее всего, станет основным средством передачи знаний на ближайшие 10 лет. Суть гибридного обучения заключается в предоставлении студентам группы возможности выбрать для себя удобный формат — аудиторный или дистанционный.

Что такое гибридное обучение?

Гибридное обучение представляет собой сочетание новых, передовых технологий со старыми, проверенными методами и создание оптимальной среды обучения в данных условиях.

Что характеризует гибридное обучение:

включает в себя и классические и новые технологии;

подходит для всех студентов, как тех, кто привык к классическому образованию, так и приверженцев новшеств;

выполняет работу технологии, которая существовала ранее;

более безопасное и не приводит к существенному снижению уровня знаний.

За 6 месяцев работы исключительно в дистанционном режиме сотрудники и педагоги Академии приобрели опыт работы, который позволил подготовить и запустить совершенно новые программы обучения, которых у нас ранее не было, как для взрослых, так и для детей.

Важно отметить, что гибридное решение является единственным жизнеспособным вариантом для новой реальности. Такое обучение становится более персональным и студенто-ориентированным. Мы переопределяем роль студента в учебном процессе! Сейчас обучаемый может расширить границы своего образования самостоятельно, под наблюдением и руководством учебного заведения. Все студенты как индивидуально, так и в группе находятся под усиленным контролем со стороны административно-преподавательского состава.

Гибридное обучение не может появиться само по себе. Необходимы дополнительные усилия, как со стороны преподавателей, учебной части, так и студентов. Такие новые модели дают импульс развитию образования, они более эффективны, доступны, индивидуализированы и со временем будут превалировать над традиционными методами.

Что и как мы объединяем?

Гибридный формат всегда использовался в обучении, однако, в прошлом ингредиенты для смешанного обучения были ограничены лекциями, лабораториями, книгами или раздаточными материалами и домашними заданиями. Сегодня STEP IT Academy имеет множество подходов к обучению на выбор, в том числе, синхронные и асинхронные форматы в сети.

Объединение работы и обучения

Настоящий успех и эффективность обучения в организациях, как полагают, связаны с пониманием, что работа и обучение неразрывны. Работа становится источником содержания обучения, а содержание обучения становится доступным по требованию и в контексте необходимости выполнять работу на рабочем месте. Из вышесказанного следует, что понятие физического класса теряет смысл, работа становится обучением и это постоянный процесс.

Объединение самостоятельного и группового обучения

Технологии автоматизированного обучения создали возможности для самостоятельного обучения и проведения тренингов, в котором все находится под контролем обучаемого, но не всегда вдохновляют и мотивируют учащегося. Совместное обучение, с другой стороны, предполагает динамичное общение между учащимися, что приводит к обмену знаниями. Взаимодействие с преподавателями и сверстниками повышает мотивацию и позволяет глубже разобраться в учебном материале. Также коллективные работы позволяют усовершенствовать навыки работы в коллективе еще в процессе обучения.

Объединение авторских и внешних материалов

Авторские программы являются лучшими для формирования технических знаний и умений, относящихся к определенной отрасли, продукту или процессу. Но создание авторских программ для различных потребностей в образовании, в рамках имеющихся учебного времени и бюджета часто невыполнимая задача. Готовые программы могут решить эту проблему, но они носят более общий характер и могут использоваться широкой аудиторией.

И абсолютно новое: объединение очного и дистанционного обучения

Эта форма обучения является наиболее интересной в сегодняшних условиях. Учебные материалы и задания могут размещаться в нашей системе mystat, социальных сетях типа YouTube или MS Teams и создавать условия для проведения смешанного обучения, например, когда студент приходит в класс только по необходимости или собственному желанию.

Преимущества гибридного обучения:

Студенту необходимо подготовится к самому занятию и проделать работу до участия в уроке;

Повышается мотивация студентов за счет быстрого on-line общения с другими студентами и преподавателем;

Объединение авторских и общедоступных материалов дает студентам шанс углубить точку зрения на изучаемый предмет;

Удобное расписание режима учебы;

Гибкий учебный год;

Возможность разными способами контролировать качество обучения: участие менторов, запись уроков, чек-листы и др.;

Обучение в командах. Гибридное образование — это командный вид деятельности, которое делает процесс обучения социальным и прозрачным;

Работа на дому. Преподаватели и студенты смогут работать удаленно. Появляется возможность привлечения иностранных специалистов для преподавания;

Отсутствие гендерной и социальной дискриминации: При гибридном обучении проблемы с материальным достатком, физическими ограничениями или половой дискриминации значительно ниже.

Резюмируя. За 20 лет работы Академия далеко продвинулась в том, что сейчас называют гибридным обучением:

авторские программы преподаются наравне с программами Microsoft, Cisco, Autodesk;

студенты выполняют как индивидуальные, так и групповые задания;

большинство наших студентов, начиная со 2-го семестра сочетают обучение и работу в IT-компаниях;

возможность посещать занятия из любой точки планеты, оборудовав классы интерактивными системами.

Сейчас, имея в руках все 4 составляющие для гибридного образования, с сентября 2020 года Академия начинает на практике применять гибридное обучение для всех желающих.

Директор STEP IT Academy Baku Алексей Слепцов