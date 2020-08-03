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Как получить доступ к новому меню «Пуск» в Windows 10 (2004)

Windows 10

Компания Microsoft выпустит обновление Windows 10 20H2 через пару месяцев. Одним из главных новшеств станет переработанное меню «Пуск». Оказалось, что получить новое меню «Пуск» можно и не дожидаясь релиза осеннего апдейта.

В процессе установки пакета Windows 10 20H2 будет изменен номер сборки используемой ОС, а также активируются несколько новых функций. Чтобы это произошло плавно, Microsoft недавно выпустила необязательное обновление KB4568831 (сборка 19041.423), которое включает в себя новые функции, такие как переработанное меню «Пуск» и расширение возможностей при использовании сочетания клавиш ALT+TAB.

По сообщениям сетевых источников, после установки необязательного обновления для Windows 10 (2004) в системе появляются новые функции, которые до выхода осеннего обновления будут неактивны. Однако энтузиасты нашли способ включения нового меню «Пуск» уже сейчас. Проблема заключается в том, что для этого необходимо редактировать реестр Windows, что достаточно опасно, поскольку внесение некорректных изменений может привести к нарушению работоспособности операционной системы.

Источник подробно описывает, какие именно шаги необходимо совершить. Стоит отметить, что эта процедура рискованная и лучше сделать резервную копию. Пользователям без навыков работы с реестром рекомендуется подождать официального патча.

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