Как изменился дизайн Windows за 25 лет
В честь 25-летия Windows 95, компания Microsoft выпустила небольшой ролик, который демонстрирует как далеко продвинулась операционная система с момента ее запуска 24 августа 1995 года.
В 38-секундном видео компания показала изменения, которые претерпевали за прошедшие годы знаменитое меню «Пуск», значок «Корзины» и некоторые штатные приложения, включая предустановленные игры, такие как «Косынка» и «Солитер». Не осталась незамеченной и трансформация логотипа Windows из флага в четыре синих квадрата, а также смена дизайна панели задач.
На данное время Microsoft продолжает развивать текущую версию операционной системы.