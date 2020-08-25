25.08.2020

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Как изменился дизайн Windows за 25 лет

Windows

В честь 25-летия Windows 95, компания Microsoft выпустила небольшой ролик, который демонстрирует как далеко продвинулась операционная система с момента ее запуска 24 августа 1995 года.

В 38-секундном видео компания показала изменения, которые претерпевали за прошедшие годы знаменитое меню «Пуск», значок «Корзины» и некоторые штатные приложения, включая предустановленные игры, такие как «Косынка» и «Солитер». Не осталась незамеченной и трансформация логотипа Windows из флага в четыре синих квадрата, а также смена дизайна панели задач.

На данное время Microsoft продолжает развивать текущую версию операционной системы.

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