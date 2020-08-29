Илон Маск показал вживленные свиньям чипы для подключения мозга к компьютеру

Илон Маск представил первые существенные результаты работы своего стартапа Neuralink. Микрочипы для связи мозга с компьютером успешно вживили свиньям. Маск отметил, что технология может помочь с лечением повреждений мозга и других расстройств, сообщает Forbes. Трансляция мероприятия велась на официальном YouTube-канале стартапа.

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Чип размером с монету был вживлен трем свиньям, из мозга еще одной устройство уже успешно извлекли. По словам Маска, все животные здоровы, счастливы и неотличимы от обычных свиней. Миллиардер во время трансляции подозвал одну из свиней по кличке Гертруда. Когда она начала есть, на экране компьютера в виде графика отразились изменения в мозговой активности свиньи в этот момент. Сам Маск описал чип Neuralink с диаметром 23 мм как «фитнес-браслет Fitbit в черепе с маленькими проводками. «Чип Neuralink мог бы быть у меня в мозгу прямо сейчас, вы бы и не догадались. Может, он у меня и есть», — усмехнулся он.

Стартап Neuralink разрабатывает беспроводной имплант с несколькими тысячами электродов, который поможет бороться с болезнями и расстройствами, как болезнь Альцгеймера, деменция или повреждения спинного мозга. Маск заявил в пятницу, что вживляемый чип действительно может решить эти проблемы, а также справиться с потерей памяти или слуха, депрессией и бессонницей. Маск не назвал конкретных сроков начала испытаний чипов на людях, хотя ранее допускал, что они могут начаться до конца этого года, сообщает Reuters. «Нейроны похожи на провода, нам нужно некое электронное устройство, чтобы решить электронную проблему», — цитирует Маска Bloomberg. Первые клинические испытания на людях будут нацелены на лечение паралича, передает Reuters слова главного хирурга компании Мэттью Макдугалла.

По словам Маска, поначалу процедура вживления импланта будет очень дорого стоить, но со временем снизится до нескольких тысяч долларов, пишет Bloomberg. Миллиардер ожидает, что клиенты смогут обновлять свои чипы по мере выхода новых моделей. Компания намерена создать технологию, чтобы устройства можно было извлекать и менять. Сам Neuralink вырастет с текущих 100 сотрудников до 10000 человек, допускает Маск. Использовать чипы компания предполагает не только в медицинских целях: обсуждается, например, возможность трансляции музыки напрямую в мозг.

Разработки Neuralink — это «скачок на порядок» относительно текущего развития нейробиологии благодаря размерам чипа, расходу энергии и беспроводным технологиям, заявил Reuters исследователь университета Торонто Грэм Моффат. Компания добилась существенного прогресса с момента первой демонстрации чипа в июле 2019 года, признал нейробиолог из Стэнфордского университета Сергей Ставиский.

Neuralink был основан 4 года назад, он привлек 158 млн. долларов финансирования, 100 млн. долларов из которых предоставил Маск. Целью мероприятия в пятницу было не привлечение инвестиций, а привлечение людей, новых специалистов, заявил Маск.