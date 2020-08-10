Hyundai выделила IONIQ в отдельный суббренд электромобилей

Компания Hyundai объявила, что будет использовать название IONIQ как суббренд, который будет включать исключительно электрические автомобили.

Модели будут построены на платформе E-GMP (Electric Global Modular Platform), позволяющая обеспечивать автомобили большим запасом хода и поддержкой быстрой зарядки. Пока Hyundai планирует выпустить три электромобиля под новым суббрендом IONIQ.

IONIQ 5 — электрический кроссовер, основанный на концепте «45». Выход модели намечен на 2021 год.

IONIQ 6 — электрический седан. Основой служит концепт Prophecy. Выход состоится в 2022 году.

IONIQ 7 – производитель характеризует как «большой внедорожник» (на главном фото — посередине), который станет доступен для покупки в начале 2024 года.

Выпускаемая сейчас модель IONIQ доступна как полностью электрическая версия и как гибрид.