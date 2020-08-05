05.08.2020

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Huawei запустила GameCenter для пользователей фирменных устройств

Huawei GameCenter

Компания Huawei объявила о запуске собственного игрового сервиса и платформы дистрибуции — GameCenter. Он будет доступен в десятках стран мира.

GameCenter представляет собой универсальную платформу, которая создана для мобильных игр и связанных с ними сервисов. С помощью нового сервиса компания стремится объединить геймеров, использующих мобильные устройства, предоставив им «высококачественный контент и вознаграждения».

Разработчики рассчитывают привлечь внимание геймеров эксклюзивными пакетными предложениями для онлайн-игр, возможностью оформления предварительных заказов, индивидуальными предложениями и др.

Планируется, что некоторые проекты будут появляться в GameCenter быстрее, чем на других платформах: Starship Legion-AMG, Farm Legend, Survival Road и др. В рамках специальных предложений пользователи GameCenter получат ряд эксклюзивных преимуществ, например, золотые монеты и ограниченные по времени использования игровые элементы.

Запуск GameCenter является очередным шагом Huawei на пути развития собственной игровой экосистемы. В настоящее время GameCenter уже доступен в Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Африке. Загрузить его можно из фирменного магазина цифрового контента Huawei AppGallery.

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