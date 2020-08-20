Компания Huawei представила новую линейку бизнес-ноутбуков MateBook B. В серию вошли модели MateBook B5-420, MateBook B3-510 и MateBook B3-410.

Модель MateBook B5-420 оснащена 14-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2K. Панель занимает 90% площади верхней крышки. Заявлено 70,8% охвата цветового пространства NTSC и 100% охвата пространства sRGB. Контрастность — 1000:1, пиковая яркость — 300 нит. В ноутбук установлен процессор Intel Core десятого поколения (Core i5-10210U или i7-10510U), дискретная видеокарта NVIDIA GeForce MX350 (опционально), до 16 Gb оперативной памяти PDDR3, накопитель PCIe NVMe SSD на 512 Gb и аккумулятор емкостью 56 Втч.

В оснащение входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 5 (2×2 MIMO) и Bluetooth 5.0, сканер отпечатков пальцев (встроен в кнопку включения), скрытая веб-камера, стереодинамики и четыре микрофона. Предусмотрена клавиатура с подсветкой. Устройство при толщине 15,9 мм весит 1,53 кг. Стоимость — от 1000 до 1260 долларов.

У модели MateBook B3-510 15,6-дюймовый дисплей Full HD, толщина корпуса -15,3 мм, вес — 1,53 кг. У B3-410 — 14-дюймовый экран Full HD, открывающийся на 180 градусов, вес составляет 1,38 кг.

Ноутбуки предлагаются в версиях с процессорами Intel i5-10210U или i7-10510U со встроенной видеокартой Intel UHD 620, 8 Gb оперативной памяти DDR4 и накопителем PCIe NVMe SSD на 256 или 512 Gb. В 15,6-дюймовой модели установлен аккумулятор на 56 Втч, а в 14-дюймовой – на 42 Втч. Есть Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0, сканер отпечатков пальцев и скрытая веб-камера. Стоимость — от 800 долларов.

Все три модели линейки Huawei MateBook B поддерживают быструю зарядку мощностью 65 Вт, снабжены портами USB Type-A 3.0 и USB Type-A 2.0, USB Type-C (с возможностью зарядки), интерфейсом HDMI, 3,5-мм аудиоразъемом и сетевым портом mini-RJ45.