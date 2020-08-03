03.08.2020

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Huawei объявила даты проведения конференции HDC 2020

Huawei

Компания Huawei объявила, что осенняя конференция для разработчиков Huawei Developer Conference 2020 (HDC) пройдет с 10 по 12 сентября.

Во время мероприятия состоится презентация оболочки EMUI 11, операционной системы HarmonyOS 2.0 и обновленного пакета приложений и сервисов Huawei Mobile Services Core 5.0 (HMS).

HarmonyOS 2.0 принесет поддержку большего количества устройств, таких как PC, smart-часы и даже автомобилей.

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