Компания Huawei обновила ноутбуки MateBook 13 и MateBook 14. Изначально эти мобильные ПК вышли с CPU Intel Comet Lake-U. Теперь в них используются APU Ryzen 5 4600H и Ryzen 7 4800H.

Отметим, что модификации с APU Ryzen лишены дискретной видеокарты GeForce MX250. В остальном, кроме цен, никаких отличий нет.

MateBook 13 (2020): версия с APU Ryzen 5 4600H, 16 Gb ОЗУ и SSD объемом 512 Gb стоит 665 долларов, с Ryzen 7 4800H — 737 долларов. Для сравнения, базовый MateBook 13 (2020) на платформе Intel с CPU Core i5-10210U стоит 867 долларов.

MateBook 14 (2020): базовая версия на платформе AMD стоит 766 долларов. Цены на другие модификации на официальном сайте сейчас недоступны.