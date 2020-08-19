Huawei MateBook X: Core i7, сенсорный экран 3K и пассивное охлаждение

Компания Huawei представила портативный компьютер MateBook X следующего поколения. Новинка стала первым ноутбуком с так называемым «плавающим» дисплеем (Floating Full Screen).

Ноутбук получил 13-дюймовый экран разрешением 3K (3000 × 2000 точек) с поддержкой сенсорного ввода. Соотношение сторон составляет 3:2. Панель занимает 90% площади крышки ноутбука. Плотность пикселей достигает 278 ppi. Контрастность — 1500:1. Заявлен 100% охват цветового пространства sRGB.

В качестве аппаратной основы используется платформа Intel Comet Lake: ноутбук может оснащаться процессором Core i7-10510U или Core i5-10210U, каждый из которых имеет четыре вычислительных ядра. Объем оперативной памяти составляет 8 или 16 Gb, вместимость твердотельного накопителя — 512 Gb. Ноутбук получил эффективную систему пассивного охлаждения с ультратонкой испарительной камерой и многослойными графитовыми панелями. Благодаря такому решению устройство не производит шума при работе.

Huawei MateBook X получил функцию снятия скриншота экрана тремя пальцами. Кроме того, текст на снимке экрана можно автоматически распознать и сохранить в документ для дальнейшего редактирования. Функция совместной работы на нескольких экранах была обновлена. Производитель предлагает управлять двумя системами (ноутбука и смартфона) на одном экране.

В оснащение входит чувствительный к силе нажатия тачпад с интегрированным контроллером NFC. Сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку включения питания. Есть выдвижная веб-камера, качественная аудиосистема и два порта USB Type-C на противоположных сторонах корпуса. Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи мощностью 65 Вт достигает 9 часов. Толщина ноутбука не превышает 13,6 мм, а вес составляет 1 кг.

Ноутбук будет предлагаться в цветовых исполнениях Frost Silver (серебристый), Interstellar Blue (синий), Green Mountain Daisy (темно-зеленый) и Cherry Blossom Powder (светло-розовый).

Стоимость Huawei MateBook X:

Core i5, 8/512 Gb — 1156 долларов;

Core i5, 16/512 Gb — 1300 долларов;

Core i7, 16/512 Gb — 1445 долларов.

Тонкий и легкий ноутбук поступит в продажу до конца этого месяца.