Huawei, ilk Huawei MateBook B iş noutbukları seriyasını təqdim etdi

Huawei şirkəti MateBook B adlı yeni iş noutbukunu satışa çıxardığını elan etdi. Seriyaya üç model eyni anda daxil edildi — MateBook B5-420, MateBook B3-510 və MateBook B3-410.

Huawei MateBook B5-420 14 düymlük IPS ekrana sahib oldu. İçəridə i5-10210U və ya i7-10510U seçimi olan 10-cu nəsil Intel çipi var. RAM miqdarı 8 və ya 16 GB ola bilər.

Huawei MateBook B3-510 və B3-410, əslində eyni qurğulardır. Yalnız fərqli bir ekran ölçüsünə malikdilər. MateBook B3-510 15.3mm qalınlığında və 1.53kg ağırlığındadır. Bu vəziyyətdə ekran diaqonalı 15,6 düymdür.

MateBook B3-410 noutbuk 14 düymlük bir ekran aldı. Çəkisi — 1,38 kq.

Bu noutbukların qiymətləri belədir:

MateBook B5-420

i5/8GB/512GB — 1013 dollar

i5/8GB/512GB/MX350 — 1114 dollar

i7/16GB/512GB — 1259 dollar

MateBook B3-510

i5/8GB/256GB — 796 dollar

i7/8GB/256GB — 970 dollar

MateBook B3-410

i5/8GB/256GB — 796 dollar

i5/8GB/512GB — 839 dollar

i7/8GB/512GB — 1013 dollar