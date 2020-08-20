20.08.2020

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Huawei FreeLace Pro — беспроводные наушники с активным шумоподавлением и автономностью в 24 часа

Huawei FreeLace Pro

Компания Huawei представила беспроводные наушники FreeLace Pro. Это старшая версия модели FreeLace, дебютировавшая в прошлом году.

Наушники оснащаются шейным креплением, достаточно большими 14-миллиметровыми драйверами, дополнительной звуковой трубкой для усиления низких частот и системой из трех микрофонов (внешних и внутренних) для работы функции активного шумоподавления.

Huawei FreeLace Pro

Заявлено максимальное подавление шумов до 40 дБ. При необходимости пользователь может коснуться левого наушника для активации «прозрачного» режима, который позволяет услышать внешние звуки.

Отличительной чертой наушников FreeLace была конструкция, которая позволяла подключать их для зарядки напрямую к ноутбуку, планшету или смартфону. Версия FreeLace Pro эту особенность сохранила.

В новых наушниках была существенно улучшена автономность — теперь показатель заявлен на уровне 24 часов или до 16 часов с включенным шумоподавлением. Есть поддержка быстрой зарядки: за 5 минут подзарядки пользователь может рассчитывать на 5 часов прослушивания музыки.

Наушники поддерживают одновременное подключение сразу к двум устройствам. Для геймеров предусмотрен специальный игровой режим с пониженной задержкой.

Huawei FreeLace Pro поступят в продажу 4 сентября по цене около 87 долларов.

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