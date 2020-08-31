Huami представила новые smart-часы Zepp E

Компания Huami во многом сделала себе имя благодаря линейке умных носимых аксессуаров Amazfit. Но после того, как бренд стал узнаваемым, производитель объявил о его переименовании.

Amazfit переименовали в Zepp, изменения сразу же отразились в приложении, где появились новое название и логотип. Первыми носимыми устройствами под новым брендом стали модели Zepp E Circle и Zepp E Sqaure.

Модель Circle оснащена 1,28-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением 416 x 416 пикселей. А модель Square получила 1,65-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 348 x 442 пикселей. Новинки работают под управлением фирменной операционной системы SmartWatch Zepp.

Часы предлагают мониторинг сердечного ритма, уровня насыщения крови кислородом и контроль за качеством и продолжительностью сна. Zepp E могут распознавать различные стадии сна, включая глубокий сон, легкий сон и даже быстрое движение глаз. Позже будет выпущено обновление, которое позволит отслеживать уровень стресса.

Они поддерживает 11 спортивных режимов, включая езду на велосипеде, плавание, бег на свежем воздухе и т.д. Есть влагозащита (5 АТМ), модуля GPS нет. Компания обещает до 7 дней работы без подзарядки и до 15 дней в режиме только показа времени. Для полной зарядки требуется около 2 часов. Есть пять встроенных циферблатов, дополнительные можно скачать из приложения Zepp.

Оба устройства изготовлены из нержавеющей стали. Модели отличаются цветами и материалами ремешка. В обоих случаях доступны кожаный ремешок в цветах Polar Night Black и Moon Grey и ремешок из фторэластомера Onyx Black. У Square также есть уникальный кожаный ремешок Deep Sea Blue, ремешок из фторэластомера Pebble Grey и Metallic Black Special Edition.

Обе модели часов Huami Zepp E уже доступны в США по цене 249 долларов.