HPE представила серию суперкомпьютеров Cray EX экзафлопсного класса

Компания HPE представила новые суперкомпьютеры под дочерним брендом Cray — решения Cray EX с жидкостным охлаждением и просто Cray на базе привычных 19” шасси HPE Apollo 2000 Gen10 Plus с воздушным охлаждением. Cray EX в базовой конфигурации предлагает узлы с восемью процессорами AMD EPYC Rome 7002, но, в целом, поддерживает установку CPU и GPU мощностью более 500 Вт. А 2U-шасси «обычного» Cray вмещают до 4 узлов на базе все тех же EPYC Rome, сообщает servernews.ru.

Стойка Cray EX вмещает до 64 узлов и 512 процессоров, а для Cray используется стандартная стойка 42U, вмещающая до 20 шасси HPE Apollo 2000 десятого поколения и 80 процессоров соответственно. Так как HPE не забросила концепцию Cray Shasta, в будущем стоит ожидать появления узлов с GPU, FPGA, ИИ-ускорителями, ARM-процессорами и другими блоками — от гетерогенных вычислений компания не отказывается. Общими для всех суперкомпьютеров HPE, в независимости от конкретного исполнения шасси, являются несколько компонентов: интерконнект HPE Slingshot, СХД ClusterStor и программный стек HPE Cray Software Stack.

Последний будет доступен и для обычных серверов HPE. Он включает системы управления суперкомпьютером, защищённую ОС Cray OS с низким джиттером и набор HPE Cray Programming Environment, упрощающий разработку HPC-приложений. Отличительной чертой является активное использование контейнеров, что упрощает развёртывание и управление нагрузками, позволяет более полно использовать ресурсы машины и при необходимости легко переносить задачи между машинами и/или в облако.

Интерконнект HPE Slingshot предоставляет стандартные по современным мерка порты 200 Гбит/c. 64-портовые коммутатор доступные как в виде «лезвий» для Cray EX, так и в виде 2U-узлов. Использование топологии DragonFly позволяет объединить до 250 тыс. точек подключения таким образом, что сигнал между любыми двумя точками проходил не более чем через три коммутатора. Это особенно важно для сохранения низкого уровня задержек, так как именно быстрый интерконнект и отличает суперкомпьютер от обычного кластера серверов.

Наконец, для хранения HPE предлагает СХД серии CluterStor E1000, которая в варианте all-flash предлагает производительность на уровне 1,6 Тбайт/с и 50 млн IOPS на стойку. Основана она, кстати, тоже на процессорах AMD EPYC Rome. Благодаря большому количеству линий PCI-E 4.0 они позволяют объединить быстрые SSD и быстрые же сетевые адаптеры. Ну а все вместе — вычислительные узлы, интерконнект, СХД и программный стек — позволит создавать суперкомпьютеры экзафлопсного класса.

Таким образом, после объединения и интеграции линеек оборудования поглощение Cray компанией HPE можно считать полностью завершенным. Благодаря столь удачной и своевременной покупке HPE заметно укрепила свои позиции на рынке HPC.