HP представила ноутбук War X на платформе AMD Ryzen

Компания HP представила ноутбук War X на аппаратной платформе AMD Ryzen. Новинка предлагается в модификациях с 13-, 14- и 15-дюймовыми дисплеями.

В базовой конфигурации War X оснащается дисплеем с разрешением Full HD (1920 × 1080 точек), а старшие модификации предлагают экран 4К с разрешением 3840 × 2160 пикселей. Яркость дисплея достигает 400 кд/м2. Заявлено 100% охвата цветового пространства sRGB.

Ноутбуки могут оснащаться как процессором Ryzen 5 Pro 4650U с шестью ядрами, работающими с частотой 2,1 – 4,0 GHz, так и старшей моделью Ryzen 7 Pro 4750U с восемью ядрами с частотой 1,7 – 4,1 GHz. В обоих случаях поддерживается технология многопоточности. Объем оперативной памяти составляет 16 Gb, вместимость твердотельного накопителя — 512 Gb.

В качестве программной платформы применяется операционная система Windows 10. Оснащение включает порты USB Type-A, USB Type-C, HDMI и стандартное 3,5 мм аудиогнездо.

Стоимость ноутбука HP War X за базовую конфигурацию составляет от 720 до 765 долларов в зависимости от размера дисплея. В продажу поступит 31 августа.