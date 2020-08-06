Хакеры взломали облачное хранилище Canon

Онлайн-сервисы компании Canon 5 августа подверглись мощной хакерской атаке, об этом сообщает издание BleepingComputer. Не работают более двух десятков американских сайтов компании, а также почтовые сервисы, внутренние корпоративные платформы и многие другие приложения. Кроме того, как указывает источник, хакеры предположительно похитили 10 Tb данных, включающих личную информацию.

Сообщается, что атака предположительно началась еще 30 июля, с сайта image.canon (облачного сервиса Canon, позволяющего хранить фотографии и видео), когда стали наблюдаться проблемы в его работе, а затем он и вовсе отключился. В течение нескольких дней сервис был недоступен. С 4 июля Canon его снова запустила. На главной странице сайта о хакерской атаке ничего не сообщается. Указывается, что с доступом к архивной информации, сохраненной до 16 июня, наблюдались проблемы, в результате которых эти данные были потеряны.

Ресурс BleepingComputer выяснил, что проблемы были (и остаются) не только с облачным сервисом Canon. Под атакой оказалось несколько десятков других онлайн-ресурсов компании. В распоряжение журналистов попало изображение сообщения из сервисного отдела Canon, в котором указывается о массовых системных неполадках в работе множества платформ, а также проблемах с доступом к различным ресурсам, включая почту и канал для связи на платформе Microsoft Teams.

Позже выяснилось, что атака была произведена хакерской группировкой Maze, стоящей за созданием вируса-вымогателя Maze Ransomware.

Ресурсу удалось получить в свое распоряжение часть скриншота, в котором хакеры сообщают, что зашифровали украденные данные и их резервные копии. Canon сможет получить декриптор и доступ к данным только в том случае, если решит заплатить за это. Кроме того, после оплаты хакеры обязуются удалить все данные со своих носителей. Подробности сделки не указываются, но злоумышленники готовы их предоставить через собственную площадку в даркнете. Дальше скришнот обрывается. Если Canon не пойдет на предложенные условия, Maze угрожают опубликовать все данные компании в открытом доступе на своем сайте.

Журналисты издания BleepingComputer обратились за комментариями в компанию Canon, но никаких объяснений не получили.