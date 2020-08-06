Google запустила функцию обмена файлами Nearby Share

После нескольких месяцев тестирования, компания Google объявила о запуске на Android новой функции под названием Nearby Share. Это аналог функции Apple AirDrop, запущенной девять лет назад, для простого и безопасного обмена данными.

Nearby Share фактически является развитием изжившей себя технологии Android Beam, поддержка которой прекратилась с выходом Android 10. Работает технология Nearby Share в точности как Apple AirDrop, предоставляя простой и удобный способ обмена файлами между двумя находящимися поблизости смартфонами с Android.

Начальное подключение устройств через NFC или Bluetooth, а непосредственно передача уже осуществляется с использованием более быстрого и стабильного соединения Wi-Fi. Если подключение Wi-Fi недоступно, то используется иной тип соединения (Bluetooth, Bluetooth Low Energy и WebRTC).

Функция может использоваться не только для обмена изображениями и видео, но и ссылками и твитами. Разработчики отметили, что во избежание «спам-рассылок» можно отключить использование функции в настройках своего гаджета. Кроме того, передача файлов может быть анонимной.

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На данное время функция Nearby Share доступна владельцам смартфонов Google Pixel и Samsung Galaxy под управлением Android 6 и более новых ревизий мобильной ОС. Уточнять, какие именно модели первые получили поддержку новой функции, в Google не стали, но пообещали широкий запуск на большем числе смартфонов Android в ближайшие время.

Компания также добавила, что поддержка Nearby Share в ближайшие месяцы появится у ноутбуков Chromebook, работающих под управлением операционной системы Chrome OS.