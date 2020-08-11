Google запускает сервис виртуальных визитных карточек в Индии

Компания Google запустила очень интересный сервис виртуальных визитных карточек (People card), которые появляются в поисковой выдаче, если кто-то ищет информацию о конкретном человеке. Пока сервис доступен только в Индии. В компании объясняют это тем, что люди на втором по величине в мире интернет-рынке проявляют особую склонность к поиску своих имен в поисковой системе. Карточки в настоящее время поддерживают только английский язык. Сервис позволяет всем, кто хочет быть легко обнаруженным в интернете, создавать собственные виртуальные визитные карточки. Вполне возможно, что это является очередной попыткой Google добавить больше функций в стиле LinkedIn в свою поисковую систему, считает techcrunch.com.

Любой пользователь может создать такую карточку в своем аккаунте Google. Необходимо войти в свою учетную запись Google, а затем задать поиск своего имени в поиске Google. Вам предложат новую опцию под названием «добавить меня в поиск» или «начать». При выборе откроется форма, в которой предлагается предоставить свою биографию, фотографию (по умолчанию Google извлекает изображение, связанное с учетной записью пользователя), ссылки на ваш сайт и профили в социальных сетях и, при необходимости, номер телефона, адрес, данные о работе и образовании, а также адрес электронной почты.

В Google отмечают, что чем больше информации предоставит пользователь, тем легче другим будет найти информацию о нем. В компании также заявили, что приняли ряд мер для предотвращения возможного неправомерного использования конфиденциальной информации. Один из них — ограничение количества карточек людей, которые может создать учетная запись Google. Иными словами, больше одной виртуальной визитной карточки вы не сможете создать. Также в компании отмечают использование ряд механизмов для защиты от оскорбительного контента или спама, а если вы столкнетесь с неверной информацией или карточкой, которая, по вашему мнению, была создана имитатором, то сможете нажать на ссылку обратной связи, чтобы сообщить об этом Google. Если вы больше не захотите, чтобы ваша карточка отображалась в поиске, то сможете удалить ее в любое время.