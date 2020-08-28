Компания Google выпустила инструмент для быстрой разработки Android-приложений под названием Jetpack Compose. Он оптимизирует процесс создания пользовательского интерфейса приложения и требует знания только одного языка программирования — Kotlin, который признан предпочтительной технологией программирования для Android.

Разработчикам Android традиционно приходилось писать элементы пользовательского интерфейса с помощью языка разметки XML. Использование XML усложняет проекты, поскольку основные функции Android-приложения должны быть написаны на другом языке. Jetpack Compose сокращает объем стандартного кода, необходимого для приложения, и устраняет необходимость в использовании XML, позволяя разработчикам писать, как основные функции приложения, так и пользовательский интерфейс на одном языке. Jetpack Compose также упрощает разработку пользовательского интерфейса другими методами, например, уменьшая объем кода.

Google планирует внедрить Jetpack Compose в сообщество разработчиков, предлагая несколько дополнительных возможностей. Компания упростила использование инструмента вместе с существующими приложениями Android. Элементы интерфейса, созданные с помощью этого инструмента, могут быть встроены в приложение Android, изначально созданное с помощью XML.

Кроме того, Jetpack Compose интегрирован в Android Studio — набор инструментов, который разработчики Android используют для создания приложений. Теперь программист может написать код для элемента интерфейса в редакторе Android Studio и оценить его действие при предварительном просмотре на смежной вкладке.